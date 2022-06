Sonic Frontiers sfreccia a tutta velocità in nuovi video gameplay

In attesa del grande debutto previsto entro fine anno, Sonic Frontiers è tornato a mostrarsi a tutti gli appassionati del porcospino blu. La nuova avventura a mondo aperto è infatti protagonista di ben due video, entrambi ricchi di diverse sequenze di gameplay.

Il primo filmato arriva direttamente dal Sonic Central organizzato dalla compagnia nipponica, e potete gustarvelo anche voi cliccando sul tasto Play presente in apertura di articolo. Si tratta di un breve ma suggestivo montaggio che mixa esplorazione e scenari colorati, e che permette di farsi un’idea del sistema di gioco adottato dal team di sviluppo.

La seconda clip, invece, è stata rilasciata dalla redazione americana di IGN, che offre una vera e propria anteprima di Sonic Frontiers.

In particolare, IGN afferma che “c’è ancora molto lavoro da fare, ma almeno Sonic Frontiers sembra essere sulla buona strada quando si tratta di adattare lo stile di gioco unico di Sonic a un mondo aperto”. Non solo, si va a sottolineare il senso di mistero percepito sulla gigantesca isola in cui è ambientata la porzione di gioco della demo, confermato poi dallo stesso Takeshi Iizuka, creative officer del Sonic Team:

I precedenti giochi di Sonic hanno toni differenti a seconda della loro storia. Questa volta, ci sono queste misteriose isole come setting principale del gioco. Ecco il motivo per cui i nostri artisti hanno lavorato così tanto per creare un mood misterioso.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Sonic Frontiers sarà disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC entro la fine del 2022. Cosa ne dite, i video di gameplay vi hanno convinti a tenerlo d’occhio?