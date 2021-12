Sonic Frontiers è ufficiale ai Game Awards: lancio nel 2022

Sonic Frontiers esiste ed è stato annunciato ufficialmente, come previsto, durante la cerimonia di premiazione per i Game Awards 2021.

Il primo trailer, disponibile in allegato a questo articolo, conferma l'impianto open world della produzione, che mira ad offrire agli appassionati una serie di location varie e dettagliate. Il mood pare effettivamente ricordare quello di The Legend of Zelda: Breath of The Wild, come del resto avevano sottolineato più volte le indiscrezioni.

“Sonic Frontiers è un enorme passo avanti per il franchise, offrendo un'esperienza di gioco evoluta che potrà essere apprezzata sia dai fan di lunga data di Sonic che dagli appassionati dei titoli action adventure. Con l'impegno dei talentuosi sviluppatori del Sonic Team Japan, abbiamo creato un nuovissimo stile di esperienza di gioco per Sonic the Hedgehog, in cui i giocatori potranno esplorare paesaggi lussureggianti ed estesi con la velocità e le abilità tipiche di Sonic. Ci saranno sicuramente molte sorprese dietro ogni angolo in Sonic Frontiers e siamo entusiasti di svelare ulteriori informazioni sul gioco nei prossimi mesi“.

È quanto ha dichiarato Takashi Iizuka, creative officer di Sonic Team USA, tramite un comunicato stampa diffuso subito dopo l'annuncio.

Sonic Frontiers è in lavorazione per PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S. La data di lancio è fissata per una generica fine del 2022.