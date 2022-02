Sonic The Hedgehog: annunciati il terzo film e la serie tv

Paramount Pictures e SEGA CORPORATION hanno annunciato l’inizio dello sviluppo di un terzo film dedicato a Sonic The Hedgehog. Inoltre, SEGA e Paramount+ stanno realizzando la primissima serie originale live-action dedicata al franchise di Sonic, prevista per il 2023. La serie su Paramount+ verterà sul personaggio di Knuckles, doppiato in lingua originale da Idris Elba.

Sonic The Hedgehog ha battuto innumerevoli record di incassi, rivelandosi l’adattamento videoludico cinematografico di maggior successo di tutti i tempi sul mercato statunitense, guadagnando quasi 320 milioni di dollari al botteghino internazionale.

Sonic The Hedgehog 2 è previsto aprile di quest’anno e riproporrà il cast originale, con un ritorno della regia di Jeff Fowler abbinata alla scrittura di Pat Casey e Josh Miller. Alla produzione ci sono Neal H. Moritz, Toby Ascher e Toru Nakahara, mentre Haruki Satomi, Nan Morales e Tim Miller si occuperanno delle produzione esecutiva.

Haruki Satomi, CEO di SEGA CORPORATION, afferma:

Siamo lieti di annunciare che il terzo film per cinema di Sonic e la prima serie live-action di Sonic su Paramount+ sono in sviluppo. Abbiamo un eccellente rapporto con Paramount e non vediamo l’ora di espandere il franchise di Sonic the Hedgehog con loro. Il 2022 sarà un anno importante per il franchise, con il secondo film in uscita in aprile, e Sonic Frontiers, l’attesissimo videogioco, in arrivo durante le feste. Da oltre 30 anni, Sonic è amato da fan di tutto il mondo, ai quali non vediamo l’ora di regalare momenti ed esperienze memorabili per tanti anni a venire.

Da più di 30 anni, l’universo di Sonic The Hedgehog, con i suoi personaggi indimenticabili, ha dato vita a una delle fanbase più appassionate. Non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione con SEGA, Neal Moritz e tutti i nostri partner creativi, per lavorare a una crescita del franchise di Sonic The Hedgehog su più piattaforme e incantare il suo fedele pubblico in tutto il mondo.