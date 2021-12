Sonic Frontiers ha una data di uscita ufficiale? Ecco quando, secondo un leak

Come annunciato agli ultimi The Game Awards 2021, la finestra di lancio per Sonic Frontiers è fissata per il “tardo 2022”. SEGA non è entrata ulteriormente nel dettaglio, probabilmente per motivi legati alla pandemia che potrebbero posticiparne lo sviluppo (come accaduto per Final Fantasy 16, ne abbiamo parlato qui).

Ma un leak potrebbe avere scoperto un'ipotetica data di uscita ufficiale con largo anticipo: il 15 novembre 2022. A rendere pubblica la notizia il noto profilo Twitter PlayStation Game Size, solito ad anticipare le dimensioni dei titoli in uscita. Secondo il database consultato dall'utente, dunque, Sonic Frontiers dovrebbe essere rilasciato a metà novembre 2022, ma come fa notare nello stesso post potrebbe trattarsi semplicemente di un placeholder di Sony che non corrisponderebbe quindi all'ufficialità.

🚨 According To Playstation Database , Sonic Frontiers Coming November 15th 2022 🟨 Maybe it's Just Place-Holder ! 🟧 #PS5 #Sonic pic.twitter.com/DWiKZqCjLE — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) December 27, 2021

Realtà o data fittizia? Ancora è presto per saperlo. Nel frattempo possiamo “consolarci” con le informazioni che già possediamo. Sonic Frontiers sarà il primo titolo della saga di Sonic The Hedgehog ambientato in un mondo open-world, chiamato “Isole Starfall”, che comprendono al proprio interno diversi biomi. Il gioco, sviluppato da Sonic Team e pubblicato da SEGA, verrà rilasciato per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One e Xbox Series X/S.

Inoltre, Justin Thormann (social media specialist del Sonic Team) ha recentemente svelato che il titolo vedrà il ritorno dell'intero cast dei doppiatori originali della saga, con Roger Craig Smith ad interpretare nuovamente il ruolo di Sonic. Lo sapevi che Sonic Frontiers potrebbe aver svelato (per errore) il sequel di Super Mario Odyssey? Ne abbiamo parlato in maniera più approfondita in questa news.