Sonic Frontiers potrebbe avere confermato (senza volerlo) il sequel di Super Mario Odyssey

Sonic Frontiers potrebbe avere involontariamente confermato l'arrivo di un sequel per Super Mario Odyssey? Se vi state chiedendo cosa accomuni il velocissimo porcospino blu e il celebre idraulico, la risposta è: un leak, risalente addirittura al 2019 e di cui soltanto recentemente si è ricominciato a parlare.

Un utente di 4chan, due anni fa, aveva infatti svelato in una discussione di aver partecipato ad un sondaggio di mercato, nel quale comparivano diversi titoli. Fra questi c'erano alcuni dettagli su un nuovo gioco di Sonic the Hedgehog ambientato nella “Starfall Island” e su un sequel di Super Mario Odyssey. Come sappiamo, qualche giorno fa Sega ha ufficializzato Sonic Frontiers, ambientato proprio nella location indicata dal leaker. Un dettaglio praticamente impossibile da indovinare, dal momento che il nome è stato rivelato insieme all'annuncio del titolo.

We got more information about Sonic Frontiers, provided by the legends, TWIP and Jeremias that are looking FANTASTIC!

WE ALSO GOT SUPER MARIO ODYSSEY 2 CONCEPT LEAK! LET'S GOOOOOOOOOOOOOO! pic.twitter.com/r42WnDU6Xm

— Matt (@Matthasnocuts) December 11, 2021