Sonic Frontiers: ritorna il cast dei doppiatori originali

Sonic Frontiers comprenderà l'intero cast dei doppiatori originali della saga. Lo ha confermato lo sviluppatore nel corso di una recente diretta streaming tenuta sul canale YouTube ufficiale della serie.

Justin Thormann, social media specialist del Sonic Team, ha svelato infatti che Roger Craig Smith tornerà come Sonic, Cindy Robinson come Amy Rose e Colleen O'Shaughnessey come Tails. La voce che si sente nel trailer di presentazione svelato ai Game Awards 2021 è proprio quella di Amy.

O'Shaughnessey prenderà il ruolo di Tails anche nel prossimo film, Sonic The Hedgehog 2, in arrivo nelle sale in aprile.

Per il resto, su Sonic Frontiers sappiamo quello che ci ha detto il primo filmato ufficiale. Saremo di fronte ad un open world, che ci permetterà di esplorare un regno aperto nei panni del famoso porcospino blu.

Prodotto da Sachiko Kawamura e diretto da Morio Kishimoto, il gioco ha confermato quelle che erano le indiscrezioni delle scorse settimane, che parlavano di una produzione che per lo stile degli ambienti si sarebbe ispirata a The Legend of Zelda Breath of The Wild.

E in effetti le somiglianze estetiche sembrano molte e anche a livello di concept la vicinanza tra i due titoli sembra palese. Lo sviluppatore giapponese punta inoltre ad una varietà di location, tra fitte foreste, cascate traboccanti, deserti sfrigolanti e molto altro ancora.

Ne sapremo certamente di più nei prossimi mesi, quando potremo avere un assaggio delle prime dimostrazioni di gameplay.

Sonic Frontiers è in lavorazione per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S. Il lancio è previsto per la fine del 2022.