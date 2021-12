Sonic Frontiers ai TGA 2021: arriva un'altra conferma?

Sonic Frontiers, o comunque un nuovo capitolo della serie, potrebbe davvero essere annunciato ai Game Awards 2021 di giovedì notte. A suggerirlo è proprio l'account Twitter ufficiale del franchise che, taggando il presentatore Geoff Keighley, ha chiesto se ci fosse un invito extra per l'evento.

La risposta di Keighley non è tardata ad arrivare ed è stata scherzosa, dato che accusava il profilo di Sonic di non avergli lasciato neanche un follow. Il siparietto è continuato con la conseguente risposta:

Following you now because you were cool enough to hook us up with an extra invite 😉 Thanks again!

— Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) December 6, 2021