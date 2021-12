Sonic Frontiers sarà ai The Game Awards 2021?

Sonic Frontiers potrebbe essere tra i protagonisti della cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2021 (TGA 2021). È il suggerimento, in verità un po' forzato, che arriva da un utente su Reddit, il quale segnala la registrazione di un dominio legato al nuovo episodio della serie.

Del gioco si parla effettivamente da diverso tempo e lo stesso titolo è ancora frutto di indiscrezioni, legate soprattutto proprio alle registrazioni fatte da SEGA.

Il progetto è stato annunciato ufficialmente la scorsa estate in occasione dei festeggiamenti per il trentesimo anniversario della saga: il tutto è avvenuto con un teaser trailer che in realtà non ci ha detto granché sulla produzione.

E allora, come accade ormai in questi casi, le speculazioni sono state diverse: tutte sembrano essere d'accordo sul fatto che si tratti di un gioco ad alto budget, un titolo molto ambizioso per rilanciare la popolarità del porcospino blu.

Addirittura, si è parlato di Sonic Frontiers come di un prodotto capace di offrire un open world variegato molto simile a quello di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Inoltre, dal punto di vista del gameplay, dovremmo avere la possibilità di potenziare Sonic tramite una serie di abilità variabili, che influenzeranno il comportamento del protagonista nel corso del gioco.

Ora, le probabilità di vedere il titolo durante i Game Awards 2021 non sono poi così remote: si tratta di un palcoscenico molto importante che vedrà la presenza di altri giochi di alto profilo. Il nuovo Sonic potrebbe beneficiare di uno spazio, in termini di audiance, in grado di rivaleggiare con l'E3 di Los Angeles.

Del resto, stando alle intenzioni di SEGA, il lancio di Sonic Frontiers è pianificato per il 2022, quindi i tempi potrebbero essere maturi per il reveal ufficiale.

Staremo a vedere quindi cosa accadrà. La cerimonia di premiazione dei TGA 2021 è prevista nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre dalle 2 ora italiana.