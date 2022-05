Hogwarts Legacy: il video gameplay su PS5 svela le magie del DualSense

In uscita in tempo per le festività natalizie, Hogwarts Legacy promette di essere l’esperienza videoludica definitiva per i fan di Harry Potter.

L’actionRPG sviluppato dai ragazzi di Avalanche Software per conto di Warner Bros. Games racchiude infatti esplorazione, combattimenti e magie, condito da un comparto grafico al passo con i tempi e un mondo aperto ricco di segreti da scoprire.

Non solo, grazie al nuovo video rilasciato sulle pagine del PlayStation Blog ufficiale, possiamo goderci alcuni scampoli di gameplay di Hogwarts Legacy, questa volta giocato su PS5 sfruttando tutte le potenzialità next-gen del DualSense.

Come sottolineato da Chandler Wood, Community Manager di Avalanche, le funzionalità avanzate del controller di PlayStation 5 permetteranno all’utenza di utilizzarlo come se fosse “un’estensione della bacchetta” da impugnare nell’universo fiabesco di Hogwarts Legacy.

Il ricco campionario di incantesimi, stregonerie e tecniche di combattimento a disposizione renderà ancora più immersiva l’esperienza di gioco grazie, appunto, al pieno supporto dei grilletti adattivi, del feedback aptico, del microfono integrato e delle luci LED del DualSense. Per fare un esempio, “deviando una magia con Protego, riuscirete a sentire il cripitio dell’incantesimo rimbalzato e assorbito dallo scudo magico”.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy sarà disponibile indicativamente nel corso delle festività natalizie di quest’anno su PS5, PS4, PC, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.