Hogwarts Legacy: State of Play al via, come seguire in streaming l'evento di Harry Potter

Come previsto dai tanti rumor andati a rincorrersi incessantemente nelle ultime settimane, Hogwarts Legacy sarà protagonista di uno State of Play imminente, in programma proprio in data odierna.

Lo showcase di casa PlayStation è destinato ad alzare i veli sull’attesissimo adventure RPG ambientato nell’universo di Harry Potter e Animali Fantastici, ed è in programma per giovedì 17 marzo alle 22:00 ora italiana, come comunicato dalla stessa Sony:

Avalanche Software e Warner Bros. Games sono felici di collaborare con PlayStation per consegnarvi un’edizione speciale di State of Play dedicata interamente a Hogwarts Legacy.

Da quello che sappiamo, lo show durerà circa 20 minuti e mostrerà 14 minuti di gameplay del gioco su PlayStation 5, e ovviamente non mancheranno informazioni e dettagli sul progetto con gli sviluppatori di Avalanche, pronti a parlare del loro nuovo gioco dalle tinte “magiche”.

Evento, lo State of Play del 17 marzo 2022, che potete seguire anche voi direttamente in streaming, fiondandovi sui canali ufficiali di Sony o utilizzando direttamente il Player presente poco più in basso in questo stesso articolo:

Al termine della diretta verrà poi pubblicato un articolo su PlayStation Blog con ulteriori dettagli su Hogwarts Legacy, ma non è ancora chiaro se in questa occasione scopriremo anche la data di uscita del gioco, atteso comunque entro la fine del 2022.