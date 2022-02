Hogwarts Legacy ispirato a Zelda Breath of The Wild e Ghost of Tsushima: il rumor

Atteso al varco da tutti i fan di Harry Potter – e non solo! -, Hogwarts Legacy rappresenta una delle produzioni videoludiche più interessanti degli ultimi tempi, data in uscita entro la fine del 2022.

Naturale allora che in rete si accavallino ripetutamente rumor e indiscrezioni incontrollate, per quello che si propone come un actionRPG ambientato nel magico universo nato dalla penna della scrittrice J. K. Rowling. Lo stesso sta accadendo nelle ultime ore grazie allo youtuber RetroRacounteur e al suo ultimo video pubblicato.

Nella clip, visibile poco più in basso in questo stesso articolo, il content creator sostiene di aver avuto contatti non meglio specificati con alcuni degli sviluppatori attualmente impegnati nella lavorazione di Hogwarts Legacy.

Stando alla fonte, il titolo realizzato da Avalanche Software per conto di Warner Bros. Interactive vanterà un level design fortemente ispirato a giochi del calibro di The Legend of Zelda Breath of the Wild, Ghost of Tsushima e The Last of Us Part 2. Non mancheranno di conseguenza diverse regioni da esplorare e città popolata da personaggi unici, che contribuiranno a rendere l’atmosfera più credibile e viva.

Per quanto riguarda le meccaniche di gioco e il gameplay, RetroRacounteur cita “vari dungeon da esplorare” e sottolinea come il combattimento, le fasi stealth e l’esplorazione rappresenteranno una grande parte del gioco.

Insomma, Hogwarts Legacy pare un progetto assai ambizioso, e che potrebbe aver ereditato quanto di più buono abbiamo già apprezzato nelle produzioni in pixel e poligoni più recenti. Naturalmente ci muoviamo ancora nel campo dei rumor, ed è dunque opportuno attendere conferme o smentite da parte del team di sviluppo.

Intanto, si vocifera che il nuovo videogame di Harry Potter sarà nuovamente mostrato al pubblico a breve, con il lancio previsto nel mese di settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.