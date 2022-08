Alone in the Dark: tutte le novità del reboot, dal gameplay alla trama

Come i rumor già avevano suggerito, THQ Nordic ha animato la seconda edizione del suo Digital Showcase presentando al mondo il nuovo Alone in the Dark, un survival horror a metà strada tra una reinterpretazione e una lettera d’amore nei confronti del cult degli anni ’90.

Una presentazione avvenuta con un primo trailer – che potete recuperare poco più in basso in questo stesso articolo -, ma anche con tutta una serie di dettagli snocciolati da una dirigente della compagnia, Liz Pieri, al lavoro sulla produzione orrorifica in uscita su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Sulle pagine del PlayStation Blog istituzionale, la Pieri ha quindi voluto ricordare l’eredità videoludica di Alone in the Dark, che ha fatto da apripista a franchise amatissimi come Silent Hill e Resident Evil. Non solo, focalizzandosi sul lavoro che sta portando avanti il team di Pieces Interactive, ha poi confermato che il reboot proporrà una storia completamente originale che incorporerà al suo interno i personaggi, i temi e i luoghi della trilogia originaria. Per questo, “non sarà richiesta alcuna conoscenza preliminare dei titoli originari per godersi il nuovo Alone in the Dark, anche se i fan della serie troveranno in esso molte cose familiari”.

In più, sappiamo che il titolo si rifarà alla tradizione letteraria e artistica delle opere ambientate nel sud gotico americano degli anni ’20 del secolo scorso, profondamente influenzate dal genio creativo del maestro dell’horror H.P. Lovecraft. L’esplorazione della magione Derceto coinvolgerà sia Emily Hartwood che Edward Carnby, alla ricerca dello zio scomparso della ragazza, con tante creature da affrontare – molte inedite, altre ripescate dalla trilogia originale.

L’esperienza di gioco con visuale in terza persona darà ampio spazio all’esplorazione delle ambientazioni, alla scoperta degli enigmi e naturalmente agli scontri con le spaventose entità che ci daranno la caccia. Giunti al manicomio, situato nel sud degli Stati Uniti, i due protagonisti avranno infatti a che fare con i suoi strani abitanti, dei mostri pericolosi e dei portali che conducono verso mondi da incubo.

I due personaggi di Alone in the Dark vivranno la stessa storia da due prospettive diverse, contraddistinte da livelli e cutscene completamente differenti. La storia, scritta da Mikael Hedberg, già autore di SOMA e Amnesia, sarà dotata di forti connotati noir, gotici, lovercraftiani e psicologici.