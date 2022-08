Alone in the Dark: il survival horror potrebbe tornare, ecco gli indizi

Con Resident Evil e Silent Hill, Alone in the Dark ha fatto parte a lungo di una triade orrorifica inarrivabile. Per quelli che sono tre franchise ormai leggendari nell’universo videoludico.

E se è vero che la serie Capcom è in piena (ri)fioritura – l’ultima uscita in programma è quella del remake di Resident Evil 4 -, le altre due sono purtroppo in pausa da lungo tempo, con i fan a sperare costantemente in un grande “rispolvero” per entrambe. Ebbene, dopo i rumor su Silent Hill, ora è proprio Alone in the Dark a dare nuovi segni di vita.

The Snitch, insider con legami con Tom Henderson e che già aveva anticipato il reveal di The Last of Us: Parte I, ha infatti pubblicato un tweet decisamente stuzzicante, in cui viene citata una delle battute più note del film Alone in the Dark con protagonista Christian Slater, “Being afraid of the dark is what keeps most of us alive”.

Being afraid of the dark is what keeps most of us alive. — The Snitch (@insider_wtf) August 9, 2022

Come prevedibile, il messaggio ha subito scatenato le fantasie dei videogiocatori, che pensano ad un comeback per la storica serie videoludica. La proprietà dell’IP è attualmente in mano a THQ Nordic, che ha acquistato i diritti di Alone in the Dark nel 2018.

Ora, con lo showcase estivo di THQ Nordic in programma per la giornata di venerdì 12 agosto 2022, la speranza è che possa arrivare una conferma del ritorno in scena di Edward Carnby. Cosa ne dite, anche voi sareste felici di un possibile annuncio in merito?