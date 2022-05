Silent Hill su PS5: spunta di nuovo il nome di Hideo Kojima

Di un ritorno di Silent Hill, una delle serie survival horror più famose di sempre, si parla ormai da tempo. Nelle ultime ore, la speranza dei fan si è fatta ancora più accesa grazie alla condivisione, da parte del noto insider videoludico Dusk Golem, di alcuni scatti che sarebbero tratti proprio dal prossimo capitolo del franchise.

Naturale che la community di appassionati sia esplosa alla comparsa degli scatti, che sono costati il ban da Twitter all’utente. Pubblicatiìe nuovamente sulle pagine dei forum Resetera e Reddit, le immagini si arricchiscono ora di un ulteriore tassello, che andrebbe a coinvolgere nel progetto nientemeno che Hideo Kojima.

Il papà di Metal Gear e autore del più recente Death Stranding avrebbe dovuto già riportare in auge il nome Silent Hill qualche anno fa, prima che Konami cancellasse definitivamente il mai sviluppato Silent Hills, interrompendo i suoi rapporti di lavoro con lo stesso Kojima. Adesso, il nuovo scatto aggiunto al coro lo lega ancora una volta al destino della saga orrorifica.

Yo that last one looks just like the MoCap actress Hideo Kojima took some images with 👀👀👀

— RyangoFett_24 (@RyangoFett_24) May 14, 2022