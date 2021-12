Silent Hill Remake, ecco cosa servirebbe per realizzarlo

Il remake (o reboot) di Silent Hill è ormai il sogno di qualunque appassionato di horror e videogiochi. Al centro delle indiscrezioni almeno da un anno, non è mai stato ufficialmente confermato da Konami, anche se secondo fonti ben informate è solo questione di tempo.

Keiichiro Toyama, padre della serie, ne ha parlato nel corso di un'intervista concessa ai microfoni del portale VGC, in cui gli è stato chiesto cosa ne pensa della possibilità, soprattutto alla luce dei successi riscossi dai remake di Resident Evil.

“Penso che sarebbe più difficile fare un remake rispetto a Biohazard, perché il suo concept di gameplay è un po' più vecchio. Non è un action game in cui puoi semplicemente perfezionare le meccaniche come accade in Resident Evil. Per portare Silent Hill agli standard attuali non puoi solo perfezionare la grafica, i fan non sarebbero soddisfatti. Penso che bisognerebbe ripensare all'intero concept per renderlo interessante“