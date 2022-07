The Last of Us Remake: un lungo video gameplay mostra le novità di Parte I

Nelle ultime ore, la rete ha continuato a “vomitare” video, immagini e informazioni trafugate di The Last of Us Parte I Remake, rifacimento del primo capitolo del franchise in arrivo su PC e PS5.

Leak, questi, che hanno subito fatto agitare la community, perché colpevoli di mostrare un titolo al di sotto delle aspettative, e di quanto promesso dagli sviluppatori di Naughty Dog.

A seguito delle polemiche, sono proprio i “cagnacci” californiani a voler dire la loro, rispondendo con un lungo video di gameplay dedicato al remake di The Last of Us, della durata di ben 10 minuti. Il filmato, visibile direttamente in testata di articolo, mostra l’approccio adottato dalla software house per dare nuova vita al gioco originale. I dettagli che accompagnano il nuovo trailer raccontano le novità che caratterizzeranno il titolo, a partire da migliorie tecniche, ma non solo.

Nel gameplay, quindi, apprendiamo che in The Last of Us Parte I potremo scegliere tra due diverse modalità grafiche, con 4K nativo e frame rate a 30 fps oppure 4K dinamici con frame rate a 60 fps. Il remake supporterà inoltre l’audio 3D, oltre a feedback aptico e grilletti adattivi del controller di PS5, il DualSense. Il gioco, prosegue Naughty Dog, “è stato ricostruito completamente da zero” per trarre il massimo dall’hardware di PlayStation 5.

A conti fatti, nell’avventura post apocalittica di Ellie e Joel ora tirata a nuovo andremo a beneficiare di una fisica più realistica e avanzata, di sequenze cinematiche che si inseriscono con continuità all’interno del gameplay, e del motion capture, che ha permesso di trasformare le animazioni dei personaggi di The Last of Us, rendendole più naturali. Cambiamenti anche per l’IA, con i nemici che ora popoleranno il mondo di gioco con strategie più elaborate.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che The Last of Us Parte I uscirà su PS5 il prossimo 2 settembre 2022, mentre approderà su PC solo successivamente.