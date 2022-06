The Last of Us: cosa cambia tra originale e remake, tutte le differenze

2 settembre 2022. È questa la data scelta da Sony e da Naughty Dog per il lancio di The Last of Us Part I, vale a dire il tanto vociferato remake del primo capitolo della celebre saga survival.

Remake che vedrà la luce tanto su PlayStation 5, console di ultima generazione del colosso nipponico, quanto su PC, e che è stato annunciato nel corso dell’evento inaugurale della Summer Game Fest, organizzata in sostituzione dell’E3 di quest’anno – cancellato in vista del 2023.

E se è vero che il primo trailer – visibile poco più in alto in questo stesso annuncio – ha messo in luce inevitabili miglioramenti grafici, allo stesso modo il team di sviluppo ha voluto riammodernare il titolo del 2013 con soluzioni di gameplay al passo con i tempi.

Come evidenzia il video pubblicato dal canale YouTube ElAnalistaDeBits, oltre a sfruttare le solide basi gettate in occasione della remaster, questo remake del primo capitolo trarrà pieno vantaggio dai passi in avanti fatti durante lo sviluppo del sequel.

Partendo dallo scontato utilizzo dello stesso motore grafico di The Last of Us Parte II – predisposto per sfruttare al meglio l’hardware di PlayStation 5 -, infatti, l’obiettivo è quello di effettuare una totale revisione dell’esperienza, che stando alle informazioni condivise da Naughty Dog passerà attraverso vari ed evidenti miglioramenti: dal gameplay più moderno al sistema di comandi migliorato, dall’IA rivisitata alle attenzioni rivolte all’accessibilità, fino all’immancabile colpo d’occhio dovuto al balzo tecnologico.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che The Last of Us Part I è in uscita il 2 settembre 2022 su PS5 e PC, ma non su PS4.