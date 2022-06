Return to Monkey Island: il primo video gameplay segna il ritorno di Guybrush Threepwood

Dopo l’annuncio del tutto inatteso di Return to Monkey Island, i fan dell’odissea piratesca firmata da Ron Gilbert hanno finalmente potuto festeggiare il ritorno di quello che è a tutti gli effetti uno dei franchise più rappresentativi del medium videoludico.

Oggi, con la messa in onda del Nintendo Direct Mini del 28 giugno 2022, le emozioni vanno a raddoppiare grazie alla pubblicazione del primo video di gameplay ufficiale del titolo, prodotto da Devolver Digital.

Il filmato, visibile in testata di articolo, conferma il grande comeback del protagonista Guybrush Threepwood, che in Return to Monkey Islan sarà coinvolto in una “battaglia di ingegno” contro la sua nemesi, il pirata zombi LeChuk. Il sequel ufficiale di The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2 LeChuck’s Revenge, come possiamo intuire osservando il gameplay reveal confezionato dagli sviluppatori di Terrible Toybox, vanterà un comparto grafico davvero peculiare, con ambientazioni, personaggi e animazioni disegnate a mano.

Quanto all’esperienza di gioco vera e propria, i patiti del genere troveranno dialoghi improbabili e intricati enigmi da risolvere. Al progetto parteciperanno sia lo scrittore Dave Grossman che i musicisti Michael Land, Peter McConnel e Clint Bajakian, oltre a Dominic Armato nel ruolo di Guybrush Threepwood.

Return to Monkey Island conferma il lancio del titolo nel corso del 2022 su PC e in esclusiva console – probabilmente temporale – su Nintendo Switch.