Nuovo Nintendo Direct Mini a giugno 2022: ecco quando e dove vederlo

Di un nuovo Nintendo Direct si parlava da tempo, e ora le voci di corridoio sono state – in parte – confermate.

Sì perché, con un post pubblicato sulla sua pagina Twitter ufficiale, il colosso di Kyoto è andato ad annunciare un nuovo appuntamento con il formato Mini del suo evento streaming. Appuntamento, questo, che andrà in onda domani, martedì 28 giugno 2022, alle 15:00 italiane, e che sarà dedicato ai giochi delle terze parti in arrivo prossimamente su Nintendo Switch.

Guarda un nuovo #NintendoDirectMini: Partner Showcase, disponibile on demand sul nostro canale YouTube dalle 15:00 del 28/06, per circa 25 minuti di informazioni sui prossimi titoli per #NintendoSwitch di terze parti.

Iscriviti e attiva le notifiche 🔔: https://t.co/isymYXRLTU pic.twitter.com/xgW8NgS2ny

— Nintendo Italia (@NintendoItalia) June 27, 2022