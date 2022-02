Giochi per Nintendo Switch 2022 (classifica migliori 20)

Il sequel è in arrivo, ma se non hai mai giocato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild allora vale la pena recuperarlo. Pochi titoli infatti hanno avuto un’influenza nel mondo videludico come questo capitolo della saga in questione. Stiamo parlando semplicemente di un gioco straordinario, di una classe assoluta, caratterizzato da un senso continuo di libertà, di curiosità e infinite possibilità. Gli stessi sentimenti che riconducono al primo capitolo della serie, uscito ormai più di 30 anni fa. Dunque, in attesa di uno dei nuovi giochi Nintendo Switch 2022 più attesi dell’anno, consigliamo prima di giocare a questo.

Prezzo Amazon: 57,9 euro