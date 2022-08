Gotham Knights si prepara all'uscita ed entra in fase Gold

L’attesa per Gotham Knights è ormai vicina alla conclusione: gli sviluppatori di WB Games Montréal hanno infatti comunicato a tutti i fan un’ottima notizia sullo sviluppo del gioco, che ormai sarebbe pronto per il lancio.

Sì perché, come accade tradizionalmente nell’industria videoludica, anche l’avventura supereroistica per PC, PS5 e Xbox Series X/S è entrata in fase Gold. Questo significa che il titolo non subirà più ulteriori rinvii, e rispetterà la scadenza fissata per il 25 ottobre 2022.

Gotham Knights si presenta come un brawler co-op con la Batfamily, in cui difendere la città di Gotham City dopo la tragica morte di Bruce Wayne, alter ego di Batman. A confermare la fine dei lavori sul gioco è stato lo stesso team di sviluppo sui propri canali social, dove è stata pubblicata anche una foto con tutto lo staff per celebrare questo grande traguardo:

Toute l'équipe de Gotham Knights est fière de vous annoncer que nous sommes officiellement GOLD! 🎖️ 🎉

On se retrouve en Octobre! 🦉 The whole Gotham Knights team is proud to announce that we're officially GOLD! 🎖️ 🎉

See you in October! 🦉 pic.twitter.com/LY8Q8Fb7Hh — WB Games Montréal (@WBGamesMTL) August 17, 2022

Insomma, solo due mesi ci separano da quello che è a tutti gli effetti l’erede della celebre saga di Batman Arkham ideata da Rocksteady Studios, in cui vestiremo in panni di Batgirl, Robin, Nightwing e Cappuccio Rosso; per un approccio, sia chiaro, che erediterà quanto di buono abbiamo visto nel franchise originale dal punto di vista del gameplay, ampliandone diversi aspetti.

