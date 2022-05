Gotham Knights: la guerra contro la Corte dei Gufi nel nuovo video gameplay

Gotham Knights torna a combattere in video. Sì perché, come preannunciato dagli sviluppatori di Warner Bros. Games Monreal, un nuovo filmato di gameplay dedicato alla produzione è appena stato rilasciato in via ufficiale.

Filmato che potete recuperare anche voi in testata di articolo, e che vede Nightwing e Redhood combattere contro gli sgherri al soldo della Corte dei Gufi, villain principali di questa nuova avventura per PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Negli oltre 13 minuti di giocato offertoci dalla sussidiaria canadese di Warner Bros. Interactive Entertainment possiamo ammirare in azione i due rappresentanti della Bat-Famiglia che, insieme a Batgirl e Robin, raccoglieranno l’eredità di Batman per fronteggiare l’ennesima minaccia alla sicurezza dei cittadini di Gotham City.

Im particolare, abbiamo modo di vedere in azione il peculiare sistema di combattimento adottato da Nightwing e Red Hood, oltre ad alcune sequenze narrative che ci permettono di familiarizzare con la storia dell’action adventure in uscita il 25 ottobre 2022 sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo – e che ha ispirato anche una serie TV.

Ciascun membro della Bat-Famiglia vanterà diverse abilità speciali e un combat system unico, in modo che l’esperienza di Gotham Knights sia sempre fresca e stimolante.

Cosa ne dite, il nuovo video gameplay è riuscito a convincervi? Anche voi non vedete l’ora di dare sfogo agli incredibili poteri dei supereroi di casa DC Comics?