Gotham Knights: un lungo video gameplay mostra l'inizio della superavventura!

In uscita il 25 ottobre di quest’anno, Gotham Knights prometmte di fare la gioia non solo dei fan dell’universo fumettistico di DC Comics, ma anche di chi apprezza gli action adventure dal piglio supereroistico.

Un titolo, quello sviluppato dai ragazzi di WB Montreal per PC, PS5 e Xbox Series X/S, che oggi torna a solleticare palati e polpastrelli dei gamer con un lungo video di gameplay, visibile direttamente in testata di articolo.

Il nuovo filmato di Gotham Knights, della durata di ben 16 minuti, è stato pubblicato in esclusiva dalla redazione americana di IGN; è tutto dedicato all’incipit del gioco, e ci mette nei panni della bella e letale Batgirl.

Nella clip vediamo quindi la supereroina correre e saltare sui tetti di Gotham City, indagare sulla Corte dei Gufi tra ampi scorci in esterno e anche sezioni d’esplorazione in vari interni – proprio in pieno stile Batman Arkham -, nonché ovviamente combattere contro orde di nemici piuttosto agguerriti.

Augurandovi buona visione, ricordiamo ancora una volta che Gotham Knights sarà disponibile ad ottobre su personal computer e console next-gen. Cosa ve ne pare dell’introduzione giocata della produzione Warner Bros. Entertainment?