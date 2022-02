Dune: Spice Wars, primo gameplay trailer per lo strategico sci-fi

Visto per la prima volta sul palco dei The Game Awards 2022, Dune: Spice Wars si mostra finalmente in modo più approfondito a schermo, solleticando il palato – e i polpastrelli! – di quanti ne avevano già apprezzato l’annuncio.

Il publisher Funcom e gli sviluppatori di Shiro Games hanno infatti pubblicato il primo gameplay trailer dedicato al nuovo RTS basato sull’acclamato romanzo fantascientifico di Frank Herbert. Gameplay che possiamo ammirare in testata di articolo, e che mette in evidenza alcuni dei tratti salienti della produzione strategica sci-fi.

Il filmato di giocato di Dune: Spice Wars mostra l’iconico pianeta di Arrakis, colmo della preziosa e tanto ambita Spezia. Qui saremo chiamati ad esplorare a fondo le ambientazioni desertiche in cerca di risorse per sopravvivere, e a decidere se sottomettere o annientare gli abitanti del posto che incontreremo lungo il nostro cammino. Sarà di fondamentale importanza costruire i propri avamposti e dar via alla raccolta e lavorazione della Spezia:

Le spezie sono le risorse più preziose di tutto l’universo. Le spezie assicurano la continuazione della vita, espandono la coscienza e rendono possibili i viaggi interstellari. Crea la tua storia personale e gioca nei panni di una delle fazioni come House Atreides e House Harkonnen, e competi per il dominio su Dune e le spezie.

Augurandovi buona visione, ricordiamo Dune: Spice Wars è atteso esclusivamente su PC nel corso del 2022.