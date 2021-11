Dying Light 2 Stay Human si mostra in un nuovo e dinamico gameplay trailer

Ci si avvicina sempre di più all'uscita di Dying Light 2: Stay Human, fissata per il febbraio 2022 e, per continuare la campagna pre-lancio, Techland ha pubblicato un nuovo gameplay trailer. Il titolo è un ambizioso videogioco dotato di mappa open-world in cui dominano gli zombie, pronti ad assaltare ogni sopravvissuto.

Il trailer in questione mostra fotogrammi di gioco catturati da un PC. Techland ha annunciato, tuttavia, che il titolo si dimostrerà fluido e più che compatibile con le console della passata generazione videoludica, come PlayStation 4 e Xbox One.

Il trailer, più che sulla fluidità delle immagini, vuole porre l'accento sulle meccaniche di gameplay. In particolar modo, Dying Light si è fatto conoscere grazie alle scenografiche e realistiche mosse di parkour eseguibili per spostarsi da un capo all'altro della gigantesca mappa open-world.

Mentre il sistema di combattimento appare piuttosto semplicistico (ci stiamo comunque riferendo a parti iniziali del gioco), il parkour sembra reattivo e divertente. Nel momento in cui Aiden si arrampica si può gettare da postazioni elevate e sfruttare altre sporgenze per frenare la caduta.

Grazie al trailer di Dying Light 2: Stay Human, abbiamo potuto poggiare gli occhi su una particolare missione che ha per oggetto l'uso del parapendio. Nella missione possiamo notare Lawan (interpretato da Rosario Dawson) che istruisce il giocatore su come utilizzarlo, come in un vero e proprio tutorial.

Sfruttando le correnti e il vento, il giocatore potrà planare dove desidera. Il trailer ha anche presentato ai fan della serie, un sistema di trama basato sulle scelte. Vale a dire che un personaggio secondario, a seconda delle decisioni che prenderemo, potrà trasformarsi in un nemico o restare un valido alleato.

Ricordiamo a tutti che Dying Light 2: Stay Human uscirà il giorno 4 febbraio 2022. Il titolo sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.