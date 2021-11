È successo ancora: leak di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente circolano in rete con settimane di anticipo

È una storia che si ripete. A poco più di una settimana dall'uscita di Pokémon Diamante Splendente e Perla Lucente, fanno capolino online leak e spoiler rilasciati da chi ha ricevuto in anticipo la copia del gioco. Quello dei remake di quarta generazione, purtroppo, non è un caso isolato, ma una vera e propria piaga a cui Nintendo ha dichiarato guerra ormai da diversi anni. Immagini, video, animazioni, colonne sonore e tanto altro hanno iniziato a fare capolino nei giorni scorsi, circolando come un fiume in piena su piattaforme come YouTube, Twitter e Reddit.

Non che Diamante Lucente e Perla Splendente abbiamo molto da nascondere. In quanto remake, infatti, la storia di base è rimasta quella originale. Ma anche quei dettagli (specialmente nel post-game) che Nintendo aveva volutamente celato nei trailer, hanno ceduto al peso dei leak. Ovviamente, fino all'uscita prevista il prossimo 19 novembre, non ci è dato sapere se si tratti di informazioni reali o falsità ben congegnate. Nel dubbio meglio stare alla larga, per mantenere l'effetto “sorpresa”.

Nintendo e leak: è già accaduto

Non è la prima (né sarà, probabilmente, l'ultima) volta che leak e anticipazioni di un titolo Pokémon vengono rilasciate in rete prima del dovuto. L'ultimo di questi episodi si era verificato con l'uscita di Pokémon Spada e Scudo. Screen, video, mostriciattoli inediti e perfino una versione giocabile avevano trovato la via del web con diverse settimane di anticipo.

In quel frangente, però, Nintendo ha scelto di non restare con le mani in mano e di agire per scovare il colpevole, che è stato individuato qualche mese più tardi. Si trattava infatti di un membro della stampa specializzata, venuto in possesso del titolo in anteprima per realizzarne una recensione da pubblicare su una testata portoghese, finita poi in black list dalla casa di Kyoto. In attesa che arrivi il 19 novembre, ecco il trailer (senza spoiler, ovviamente) in cui vengono mostrati gli highlights più importanti degli attesissimi titoli sviluppati da ILCA.