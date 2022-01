E3 2022 solo online: la variante Omicron spaventa la fiera

Proprio quando il popolo geek sperava che con il nuovo anno l'E3 sarebbe tornato a colorare Los Angeles, arriva la notizia che l'E3 2022 si svolgerà esclusivamente online. Notizia diffusasi nelle ultime ore dalla viva voce dell'organizzazione della fiera videoludica più seguita al mondo.

La decisione presa dall'Entertainment Software Association (ESA) è legata, come prevedibile, alla crescente preoccupazione per l'aumento dei contagi da Coronavirus per via della diffusione della più aggressiva variante Omicron del virus.

In una nota riportata sulle pagine del portale GamesBeat, l'ESA ha quindi voluto ufficializzare la natura tutta digitale dell'E3 2022, con lo show in pixel e poligoni pensato per essere goduto online per il secondo anno consecutivo:

A causa dei continui rischi per la salute legati al COVID-19 e al suo potenziale impatto sulla sicurezza di espositori e partecipanti, l'E3 non si terrà di persona nel 2022. Siamo comunque entusiasti del futuro dell'E3 e non vediamo l'ora di annunciare presto maggiori dettagli.

L'Electronic Entertainment Expo continua ad essere un punto di riferimento per gli appassionati di videogame e hi-tech più in generale, costretto ancora una volta ad adattarsi ai difficili tempi che stiamo vivendo. Era già accaduto per lo spettacolo di giugno 2021, mentre quello dell'anno precedente era stato addirittura cancellato.

La scelta di proporre l'E3 2022 in chiave virtuale pare comunque sensata, soprattutto dopo le ampie critiche mosse nei confronti degli organizzatori del CES 2022. La fiera, che ha fatto da palcoscenico a PlayStation VR2 di Sony, si è infatti tenuta dal vivo a Las Vegas nonostante i contagi, scatenando l'indignazione di buona parte degli addetti ai lavori.