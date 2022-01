Con l'inizio del nuovo anno giungono finalmente aggiornamenti sul sistema virtuale di ultima generazione a marchio Sony. A gran sorpresa, sul blog ufficiale di PlayStation è stato pubblicato un comunicato con la firma di Hideaki Nishino e riguardante PlayStation VR2 e il controller PlayStation VR2 Sense.

Come spiega il Senior Vice President, Platform Planning & Management della divisione gaming di Sony, PlayStation VR 2 (è questo il nome ufficiale della piattaforma) si traduce in una esperienza ludica completamente rinnovata, attraverso la quale i giocatori potranno lanciarsi in mondi di gioco come mai prima d'ora. Gli universi creati dai developer e le innovazioni dei due hardware spalancano dunque le porte della realtà virtuale, ora in salsa next-gen.

Dal comunicato si apprendono quelle che sono le principali novità di PS VR2 e PS VR2 Sense:

In termini di grafica, PS VR2 garantisce il 4K HDR , con campo visivo di 110 gradi e rendering foveated. Il display è di tipo OLED ed ha una risoluzione di 2000×2040 per occhio e frequenze di aggiornamento di 90/120Hz.

Il visore integra un sistema di telecamere in grado di rilevare l'utente e il controller Sense. Grazie a questa soluzione, i movimenti e le direzioni dello sguardo si traducono in-game senza l'utilizzo di una telecamera esterna.

Il PS VR2 offre una profonda sensazione di immersione grazie alla funzione di rilevamento dello sguardo, il feedback del visore, l'audio 3D e il controller PS VR2 Sense. In particolare, il feedback del visore è garantito da un motore grafico con vibrazioni che arricchiscono l'esperienza con un elemento tattile intelligente. Ad esempio, i giocatori potranno percepire la frequenza cardiaca di un personaggio durante i momenti di maggiore tensione, oppure la spinta di un veicolo che sfreccia a gran velocità. Infine, c'è la tecnologia Tempest 3D AudioTech di PlayStation 5, che rende l'ambiente di gioco ancora più "vivo".

Il nuovo visore per la realtà aumentata di Sony è in grado di rilevare il momento dello sguardo, traducendolo – quando necessario – in un input di gioco.

Le specifiche di PlayStation VR2

Tecnologia display: OLED

Risoluzione schermo: 2000 x 2040 per occhio

Frequenza di aggiornamento su schermo: 90/120Hz

Separazione delle ottiche: regolabile

Campo visivo: circa 110 gradi

Sensori Sensore di movimento: sistema di rilevamento di movimento a sei assi Sensore di utilizzo: sensore di prossimità a infrarossi

Telecamere Quattro telecamere per il rilevamento del visore e del controller Telecamera IR per il rilevamento dello sguardo, uno per occhio

Feedback: vibrazione sul visore

Comunicazione con PS5: USB Type-C

Audio Ingresso: microfono integrato Uscita: ingresso cuffie stereo



Specifiche PlayStation VR2 Sense

Tasti Destra: tasto PS, tasto Options, tasti azione, R1, R2, levetta destra/tasto R3 Sinistra: tasto PS, tasto Crea, tasti azione, L1, L2, levetta sinistra/tasto L3

Rilevamento/Tracciamento Sensore di movimento: sistema di rilevamento di movimento a sei assi Sensore capacitivo: rilevamento tattile delle dita LED IR: rilevamento della posizione

Feedback: effetto grilletto (pulsante R2/L2), feedback aptico (tramite attuatore singolo per unità)

Porta: USB Type-C

Comunicazione: Bluetooth Ver5.1

Battiera: batteria ricaricabile a ioni di litio incorporata

Oltre ai dettagli sul nuovo hardware, Sony ha svelato un primo grande titolo in esclusiva: Horizon Call of the Mountain (Forbidden West per PS4 e PS5 arriverà a febbraio). Purtroppo, per quanto ricco sia il post sul blog in questione, mancano informazioni circa prezzo e finestra di lancio.