Economico e coloratissimo: il mouse da gaming Logitech G203 al 40% di sconto

Coloratissimo e di ottima qualità: il mouse da gaming Logitech G203 è in offerta su Amazon al 41% di sconto, a cui aggiungere un ulteriore 1,20 euro di sconto applicato in fase di check-out. Il prezzo finale sarà dunque pari a soltanto 22,79 euro. Un vero affare, che ti consentirà di portarti a casa un mouse da gaming davvero valido ad un costo praticamente irrisorio. In più, acquistando il prodotto riceverai un codice da riscattare per ottenere il 33% di sconto su un abbonamento Xbox Game Pass per PC da 3 mesi. Per maggiori informazioni, consulta la pagina dell'offerta.

Logitech G203: le caratteristiche

Osserviamo più da vicino le caratteristiche del Logitech G203. È dotato di sensore regolabile fino a 8000 DPI, che gli permette di rispondere con precisione a tutti i movimenti, anche i più lievi, e adattarsi alle tue preferenze di gioco. Potrai infatti personalizzare le impostazioni di base attraverso un apposito software gratuito (chiamato Logitech G Hub) e selezionare la sensibilità desiderata a scelta fra 5 livelli DPI. Sulla scocca esterna troviamo sei pulsanti personalizzabili, che possono essere assegnati in base alle proprie esigenze oppure essere sfruttati per creare pratiche sequenze. In più, questo gioiellino possiede una memoria integrata che gli consente di ricordare tutte le impostazioni personalizzare ed utilizzarlo su altri computer senza dover rifare tutto da capo. Comodo, vero?

L'esclusivo sistema di tensionamento con molla metallica Logitech G offre un azionamento preciso del pulsante: il risultato è un'esperienza di gioco e di utilizzo sempre uniforme. Completano un design affidabile che garantisce comfort e sicurezza, ed il sistema Lightsync RGB che regala bellissime animazioni luminose da programmare completamente a piacimento. Se cerchi un mouse da gaming di ottima qualità, con un bel design e anche economico, non lasciarti scappare il Logitech G203, in offerta a soli 23,99 euro invece di 40,99.