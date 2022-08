eFootball 2023 ha una data di uscita: tutti pronti per l'Update gratis!

Archiviata la saga di Pro Evolution Soccer, Konami continua a regalare grande calcio virtuale con eFootball 2023, vale a dire il prossimo, grande aggiornamento di eFootball 2022.

Aggiornamento di cui la compagnia giapponese ha finalmente annunciato in via ufficiale la data di uscita, e che darà inizio alla Stagione 1 del prossimo simulatore calcistico legato alla proprietà intellettuale di PES.

Il giorno da cerchiare a più tinte di rosso sui nostri calendari è quindi giovedì 25 agosto: il lancio dell’aggiornamento darà ufficialmente inizio alla Stagione 1 di eFootball 2023, carica di novità e contenuti per gli appassionati.

Save the date!🗓️ The eFootball™ 2023 update will be released on 25/08/2022 Patch notes and information regarding gameplay improvements will also be made available on the day of the update 🗒️https://t.co/ktbHYcB674 — eFootball (@play_eFootball) August 22, 2022

Non solo, come segno di ringraziamento per tutti i fan che si sono cimentati nelle sfide di eFootball 2022 in questi mesi, Konami conferma che regalerà un Accordo al Buio a ogni giocatore che installerà il primo Major Update di eFootball 2023 nelle giornate immediatamente successive al lancio. Gli Accordi al Buio, per chi non lo sapesse, sono contratti che permettono agli utenti di ottenere gratuitamente delle Carte Calciatori Leggendari da utilizzare per potenziare il proprio team.

Lo sblocco del bonus per l’Accordo al Buio dovrà avvenire entro e non oltre le ore 03:29 italiane di lunedì 29 agosto, e l’oggetto speciale per le carte Leggendarie dovrà essere utilizzato entro le ore 02:59 dell’1 settembre, pena la perdita del bonus.

Insomma, cosa ne dite di dare un’altra chance al bistrattato calcistico di Konami? Secondo voi eFootball 2023 avrà imparato dal proprio predecessore?