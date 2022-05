eFootball 2022 non si arrende: tutti i contenuti in uscita entro il 2023

Mentre il rivale FIFA si prepara a cambiare nome, eFootball 2022 continua a rinnovare la sua offerta per rendersi più appetibile a tutti gli appassionati di calcio virtuale.

Non è infatti un mistero che l’erede di Pro Evolution Soccer sia approdato sul mercato incompleto e con una pletora di criticità da risolvere. Problemi a cui Konami ha risposto con tutta una serie di patch correttive, a cui ne seguiranno altre nel corso di tutto il 2022.

Dopo il recente update 1.1.0 di eFootball 2022, la compagnia giapponese ha quindi deciso di illustrare attraverso un thread su Twitter quelli che sono i contenuti in uscita per la simulazione sportiva da qui alla fine dell’anno, sia a pagamento che gratuiti.

Thank you for playing eFootball™ 2022.

We have received lots of feedback and questions on eFootball™ 2022 from our users, and in response we would like to introduce some of the planned updates after version 1.1.0 onwards.

— eFootball (@play_eFootball) May 31, 2022