eFootball 2022, Konami chiede scusa agli utenti regalando bonus (ma per PES 2021)

Konami continua a cospargersi il capo di cenere per il suo eFootball 2022. A questo giro per chiedere scusa ai giocatori – ulteriormente infervorati per via del rinvio dell'aggiornamento 1.0.0 – vira su PES 2021 regalando qualcosa come 2.000 monte myClub.

Per ottenerle basterà finire il tutorial del gioco. L'offerta durerà solo fino al 2 dicembre 2021. E non è finita qua: il publisher ha deciso di riattivare gli eventi Matchday e VS COM e aggiungere nuovi Agenti Speciali.

To ensure that PES 2021 users can enjoy their game even more, we will be taking the following actions:

・ Send 2,000 myClub Coins to all users that complete the tutorial by 02/12/2021 02:00 (UTC)

・ Resume Matchday events (this began on 11/11) — eFootball (@play_eFootball) November 26, 2021

Oltre agli aggiornamenti contenutistici, Konami aveva valutato pure l'idea di rinnovare le licenze di PES 2021 per un altro anno, e quindi prolungare la vita del gioco (visto che il successore sta arrancando), ma la scelta è stata poi scartata per motivi tecnici. Evidentemente i costi sarebbero stati troppo importanti rispetto ai reali benefici.

Una lunga attesa. Ne varrà la pena?

L'aggiornamento per eFootball 2022 non sarà disponibile prima della primavera del 2022. Ci sarà da aspettare ancora molto, ma Konami ha assicurato che il tempo servirà per permettere agli sviluppatori di raggiungere il livello qualitativo che i giocatori si attendono.

Insieme allo spiacevole annuncio di rinvio, Konami ha dato il via al rimborso completo dei Premium Pack, ovvero il DLC che sblocca tutti i contenuti di eFootball 2022. Gli elementi inclusi nell'espansione sono utilizzabili soltanto dalla versione 1.0.0 in poi, di conseguenza il publisher ha pensato bene di annullare i preordini e restituire i soldi agli utenti.

Fin dal giorno 1, eFootball 2022 è stato etichettato come uno dei peggiori giochi del 2021, guadagnando la prima posizione tra i titoli più odiati su Steam e collezionando un'infinità di recensioni negative. Il disastroso lancio ha costretto Konami a scusarsi con i giocatori e a rispondere alle pesanti critiche, chiedendo aiuto agli utenti per la segnalazione di bug e malfunzionamenti di ogni genere.