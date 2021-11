eFootball 2022: update 1.0 rinviato di diversi mesi

Konami ha rinviato ufficialmente il rilascio dell'aggiornamento 1.0 per eFootball 2022, il corposo update – previsto in uscita l'11 novembre – sarà rilasciato nel corso della primavera 2022, con diversi mesi di ritardo sulla tabella di marcia.

Dopo il disastroso day one, il publisher giapponese ha promesso grossi aggiornamenti per sistemare i problemi tecnici che affliggono l'erede di PES, in cambio di un po' di pazienza da parte dei giocatori. Nelle scorse settimane sono arrivati 2 aggiornamenti importanti, che hanno eliminato alcuni bug e glitch di vario genere, ma non hanno di certo portato il gioco ad uno stato accettabile. La versione 1.0 sarebbe dovuta essere il turning point decisivo, che avrebbe potuto portare eFootball 2022 al successo, rendendolo finalmente una valida alternativa a FIFA 22.

Beh, tutto questo non accadrà tanto presto, l'atteso update 1.0 è stato posticipato a data da destinarsi e Konami ha fissato una finestra di lancio piuttosto ampia, ovvero Primavera 2022. Un rinvio del genere potrebbe sembrare una mossa azzardata, ma la scelta dello sviluppatore potrebbe essere dettata da enormi difficolta o ritardi nello sviluppo, non abbiamo informazioni dettagliate in merito.

“Vorremmo informare i nostri giocatori che l'aggiornamento alla versione 1.0.0, in programma per il prossimo 11 novembre, è stata posticipata fino alla Primavera 2022. Inoltre, annunciamo la cancellazione e il rimborso automatico dei preordini per eFooball 2022 Premium Player Pack, che include elementi utilizzabili soltanto dopo l'aggiornamento alla versione 1.0.0. Stiamo lavorando il più possibile per consegnare un'esperienza che i nostri giocatori si aspettano e meritano entro la Primavera 2022. Ci scusiamo per l'inconveniente e vi ringraziamo per la continua pazienza.”

Insieme allo spiacevole annuncio di rinvio, Konami ha dato il via al rimborso completo dei Premium Pack, ovvero il DLC che sblocca tutti i contenuti di eFootball 2022. Gli elementi inclusi nell'espansione sono utilizzabili soltanto dalla versione 1.0.0 in poi, di conseguenza il publisher ha pensato bene di annullare i preordini e restituire i soldi agli utenti.

Fin dal giorno 1, eFootball 2022 è stato etichettato come uno dei peggiori giochi del 2021, guadagnando la prima posizione tra i titoli più odiati su Steam e collezionando un'infinità di recensioni negative. Il disastroso lancio ha costretto Konami a scusarsi con i giocatori e a rispondere alle pesanti critiche, chiedendo aiuto agli utenti per la segnalazione di bug e malfunzionamenti di ogni genere.