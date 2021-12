eFootball è il peggiore gioco Steam dell'anno

Sul fatto che si sia rivelato un flop clamoroso ci sono ben pochi dubbi: eFootball 2022 è stato eletto il peggior gioco PC dell'anno tra quelli distribuiti su Steam. Ad assegnare il poco invidiabile primato è SteamDB, tenendo conto dei rating assegnato dalla community di utenti.

Steam: il gioco peggiore del 2021 è…

Nella scheda del titolo i commenti allegati alle recensioni sono impietosi: Semplicemente scandaloso, l'unico lato positivo è non aver speso soldi , Siamo nel 2021 e dopo 25 anni di giochi di calcio ancora bisogna assistere a certe nefandezze , Gioco pessimo, studiato male con funzionalità orribili e incomplete . Intanto, il concorrente FIFA 22 gongola, tra vendite record e quello che a conti fatti è ormai un monopolio.

La software house è a conoscenza dei tanti problemi e dei bug che hanno martoriato gameplay e comparto grafico fin dal giorno del lancio, nonostante le grandi ambizioni e un testimonial d'eccezione come Leo Messi, tanto da essere stata forzata a scusarsi con gli appassionati che avevano scelto di concedere la loro fiducia al titolo, magari allettati dalla prospettiva di assistere a un nuovo inizio dopo la conclusione della saga Pro Evolution Soccer.

Tornando alla classifica stilata da SteamDB, nelle prime posizioni trovano posto produzioni che forse non ci si aspetterebbe di vedere nella Top 10. Sul gradino più alto del podio c'è Totally Accurate Battle Simulator che punta tutto su un motore fisico realizzato ad hoc per simulare battaglie con ambientazione fantasy. Seguono lo strategico Dyson Spere Program e Rhythm Doctor, quest'ultimo un rhythm game davvero particolare in cui salvare pazienti a tempo di musica.

Honorable mentions: 10234. Battlefield™ 2042

10351. eFootball™ 2022 (the very last game on the list) — SteamDB (@SteamDB) December 14, 2021

Quasi in fondo, ma un'ottantina di gradini più in alto rispetto a eFootball 2022, si trova Battlefield 2042. Anche lo sparatutto in prima persona di casa DICE non è esente da bug: uno su tutti, quello simpatico che permette di riparare i pinguini scovato nelle scorse settimane.