Il nuovo sparatutto in prima persona di DICE ha appena ricevuto il suo primo aggiornamento monstre, confezionato dalla software house per correggere i bug fin qui emersi in Battlefield 2042 e per introdurre alcune novità a livello di gameplay. Un passo nella giusta direzione, anche se le critiche mosse nei confronti del titolo perdono miseramente di consistenza di fronte a quella che è la sua vera killer feature: i pinguini riparabili.

Giù le armi, è tempo di salvare l'Antartide

Un giocatore è atterrato con il proprio elicottero sui ghiacci antartici nella mappa Breakaway, non per sterminare i nemici a colpi di armi futuristiche, ma per dare una sistemata ai simpatici uccelli acquatici, impugnando lo stesso strumento utile per rimettere in sesto i veicoli. La dimostrazione nel video qui sotto, con tanto di barra della salute che si riempie man mano.

Non vogliamo nemmeno prendere in considerazione l'ipotesi che possa trattarsi di un bug: è senza dubbio la cosa migliore di Battlefield 2042. Il simpatico easter egg non porta ad alcun beneficio, né punti extra né obiettivi da sbloccare, persino gli stessi pinguini oggetto di questo particolare trattamento non sembrano reagire in alcun modo (nonostante emettano scintille).

Ironia a parte, la spiegazione più plausibile è che gli sviluppatori abbiano realizzato il modello di questi animali partendo da quello di un mezzo di trasporto, o con le stesse modalità, dimenticandosi poi di modificarne la tipologia nonostante poligoni e texture siano ben differenti.

Lanciato un paio di settimane fa, lo sparatutto non include alcuna campagna in singolo, ma una serie di sfide multiplayer ambientate in un mondo fortemente provato da una crisi globale, passata tra le altre cose dallo scioglimento dell'Unione Europea e dal collasso della Germania, con le scorte di cibo e carburante ridotte al minimo, Internet scomparsa e le due superpotenze (Russia e Stati Uniti) che si accusano a vicenda del blackout provocato da una caduta di detriti spaziali sulla Terra.