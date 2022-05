FIFA 23 cambia nome ufficialmente: arriva EA Sports FC!

Era ormai nell’aria da tempo come insistente voce di corridoio, e nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale: dopo FIFA 23, il marchio FIFA cambierà nome, segnando un nuovo corso per la celebre serie calcistica di EA Sports.

Il publisher Electronic Arts ha infatti annunciato che il prossimo gioco di calcio della compagnia a stelle e strisce sarà EA Sports FC, abbandonando lo storico marchio FIFA. Il nome vuole riflettere le ambizioni globali di EA, che ha intenzione di espandere ulteriormente il suo marchio, uno dei più grandi blockbuster dell’industria videoludica, ad una fetta di pubblico ancora più ampia.

La compagnia ha confermato la collaborazione con oltre 300 aziende partner del mondo dello sport, tra cui UEFA, Premier League, LaLiga, Bundesliga e Nike, e dell’intrattenimento per dare vita “al più grande club di calcio del mondo”.

Naturalmente, metabolizzato FIFA 23, la serie manterrà un occhio di riguardo per il gioco competitivo e gli eSport, come dichiarato da Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts:

La nostra visione per EA Sports FC è quella di creare il più grande e più impattante club di calcio nel mondo, all’epicentro del fandom calcistico. Per quasi 30 anni, abbiamo costruito la più grande comunità calcistica del mondo – con centinaia di milioni di giocatori, migliaia di atleti partner e centinaia di leghe, federazioni e squadre. EA Sports FC sarà il club per ciascuno di loro, e per gli appassionati di calcio di tutto il mondo.