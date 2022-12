FIFA 23: Argentina campione del Mondo anche nel gioco, EA azzecca il pronostico!

Grazie all’impiego della tecnologia HyperMotion2 e dell’enorme database con le valutazioni sui migliori giocatori di FIFA World Cup, i vertici di Electronic Arts e gli sviluppatori di EA Sports sono riusciti a pronosticare correttamente la vittoria dell’Argentina ai Mondiali in Qatar del 2022 nel loro celebre simulatore calcistico, vale a dire FIFA 23.

Non è la prima volta che accade: i più attenti tra voi ricorderanno infatti che il colosso di Redwood City aveva previsto correttamente i vincitori delle edizioni 2010, 2014 e 2018 del più importante torneo di calcio.

La vittoria ai rigori della nazionale Argentina sulla Francia, arrivata al termine di una partita al cardiopalma e destinata ad essere ricordata a lungo per le tante emozioni regalate agli spettatori incollati alla TV per assistere alle prodezze di Messi, Mbappé e compagni, è stata preannunciata dal team di EA Sports attraverso il pronostico che ha accompagnato il lancio della ricca espansione gratuita di FIFA 23 dedicata, appunto, ai Mondiali di Qatar 2022.

Stando alle previsioni di Electronic Arts nel videogame calcistico – potete recuperarle sul sito ufficiale della produzione a questo indirizzo -, l’Argentina avrebbe però dovuto vedersela in finale con il Brasile, per poi superare gli avversari con una prodezza dell’ultimo minuto di Lionel Messi che, stando al pronostico, avrebbe consentito al campione argentino di raggiungere gli otto gol e vincere il premio della Scarpa d’Oro per il miglior marcatore del torneo – conquistato in realtà da Mbappé.

Insomma, nonostante qualche piccola sbavatura, anche quest’anno FIFA va ad azzeccare il risultato dei Mondiali, in attesa di assistere ai prossimi e soprattutto di rivoluzionare l’intero franchise con il cambio di nome già annunciato da tempo, e con una produzione che cercherà di migliorare quanto di buono abbiamo già apprezzato in FIFA 23 su PC e console.