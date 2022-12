Elden Ring apre l'Arena: come trovare i 3 Colossei e partecipare alle battaglie PvP

Il fenomeno Elden Ring pare non volersi arrestare. Mentre attendiamo di scoprire se il titolo di Hidetaka Miyazaki e della sua FromSoftware riuscirà a trionfare come Game of the Year ai The Game Awards 2022, il team di sviluppo giapponese ha infatti rilasciato una nuova espansione gratuita su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S.

Si tratta di Arena, che sblocca l’accesso ai Colossei e consente ai giocatori di sfidarsi in partite PvP. Una modalità che infonde nuova vita ad una produzione già mastodontica, e che richiede ancora una volta un pizzico di esplorazione da parte degli utenti.

Ecco allora tutto quello che c’è da sapere su Elden Ring Arena e come raggiungere le arene per confrontarsi con altri giocatori online.

Colosseo di Sepolcride

Il primo Colosseo dell’update Arena di Elden Ring è quello di Sepolcride, ed è fortunatamente molto semplice da raggiungere. Possiamo trovarlo poco più a nord del Luogo di Grazia intitolato “Capanna del Maestro Guerriero”. L’arena è infatti collocata leggermente più in alto rispetto al lunghissimo ponte distrutto, ed è facilmente accessibile.

Colosseo di Caelid

Il secondo dei tre Colossei si trova a Caelid, la porzione della mappa colorata di rosso ad est rispetto a Sepolcride. Nell’area più a nord di Caelid si trova una sorta di penisola circolare collegata al resto del territorio grazie ad un ponte piuttosto lungo. Per raggiungere il posto, usiamo il teletrasporto per il Luogo di Grazia chiamato “Pozzo Profondo di Siofra” e proseguiamo lungo la strada verso nord fino al ponte.

Colosseo di Leyndell

Il terzo ed ultimo Colosseo di Elden Ring si trova invece a Leyndell, la Capitale Reale. Dobbiamo quindi teletrasportarci al Luogo di Grazia nella porzione ovest di Leyndell e proseguire verso sud, spostandoci verso le radici dell’albero fino a raggiungere un’enorme roccia sferica. Avviciniamoci ai cancelli ed apriamoli per iniziare a combattere con gli altri Senzaluce.