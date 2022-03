Elden Ring: come trovare il Cuore di Drago e come usarlo

Disponibile dallo scorso 25 febbraio, Elden Ring è riuscito ad imporsi come un vero e proprio fenomeno poligonale in poche settimane dal debutto.

Merito del lavoro certosino di Hidetaka Miyazaki e della sua FromSoftware, che hanno dato vita ad un soulslike a mondo aperto affascinante ed immersivo, per altro ricchissimo di attività da svolgere. Tra queste, come nelle altre produzioni della software house giapponese, non mancano i segreti da scoprire, disseminati nella mappa e apparentemente celati agli occhi dei videogiocatori.

Esempio in tal senso è la particolare meccanica di gioco legata al cosiddetto Cuore di Drago, un oggetto assai prezioso che può essere utilizzato solo in situazioni specifiche. Vediamo allora come ottenerlo e come impiegarlo nel modo giusto nell’universo di Elden Ring.

Elden Ring: guida al Cuore di Drago

Prima di capire quando e come utilizzare il Cuore di Drago, è bene sapere dove poterlo reperire.

Nell’Interregno di Elden Ring sono presenti diversi boss opzionali, e tra questi alcuni sono proprio dei possenti draghi. Una volta sconfitte le creature sputafuoco, il Senzaluce può ricevere come ricompensa un Cuore di Drago, una sorta di valuta speciale nel nuovo videogame di FromSoftware. Il primo di questi preziosi oggetti può essere ottenuto nei pressi dell’area iniziale sconfiggendo il drago volante Agheel.

In Elden Ring, possiamo poi utilizzare i Cuori di Drago come oggetto di scambio da usare presso uno dei due altari che si nascondono nell’Interregno e legati ad una sorta di setta: si tratta della Chiesa della Comunione Draconica e della Cattedrale della Comunione Draconica, entrambi visibili nella mappa poco più in basso.

Il primo luogo è situato sull’isola a sud-ovest di Sepolcride, da raggiungere completando il dungeon Caverna Costiera. Recandoci qui di notte, potremo interagire con l’oggetto da cui escono fiamme rosse per attivare il Rituale della Comunione Draconica, e andare a sbloccare potenti incantesimi. Incantesimi che, almeno in questo caso, sono:

Fuoco di Drago: Attinge al potere dei draghi per espellere un soffio di fiamma (Requisiti: 15 Fede, 12 Arcano)

Attinge al potere dei draghi per espellere un soffio di fiamma (Requisiti: 15 Fede, 12 Arcano) Artiglio di Drago: Attinge al potere dei draghi per dilaniare i nemici con possenti artigli (Requisiti: 17 Fede, 13 Arcano)

Attinge al potere dei draghi per dilaniare i nemici con possenti artigli (Requisiti: 17 Fede, 13 Arcano) Fauci di Drago: Attinge al potere dei draghi per azzannare i nemici al cospetto dell’esecutore (Requisiti: 24 Fede, 16 Arcano)

La Cattedrale della Comunione Draconica offre un maggior numero di incantesimi, ma sarà più difficile da raggiungere. Il secondo tempio dedicato ai draghi è situato nella parte più a sud di Caelid, che corrisponde all’area colorata di rosso situata ad est rispetto a Sepolcride.