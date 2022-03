Elden Ring: esploriamo l'Interregno con la mappa interattiva

Dopo averlo atteso per diversi anni e svariati rinvii sulla tabella di marcia, Elden Ring è finalmente tra noi. Il soulslike open world nato dalla collaborazione tra la FromSoftware di Hidetaka Miayazaki e lo scrittore George R.R. Martin è infatti disponibile per l’acquisto sia fisico che digitale su PC e console.

Esattamente come ci si aspettava, l’actionRPG della compagnia nipponica è un capolavoro a tutto tondo, e offre un enorme mondo aperto da esplorare liberamente per vivere incredibili avventure e combattere nemici via via più agguerriti.

Ed è proprio la mappa ad aver catturato l’attenzione degli appassionati, che a pochissimi giorni dal lancio hanno deciso di realizzare un utilissimo strumento ad uso e consumo dell’intera community. Si tratta di una mappa interattiva dell’Interregno, che possiamo andare a consultare direttamente sul sito web a questo indirizzo.

In questo portale è visibile l’intera mappa dell’Interregno con una tabella relativa a tutti i segreti che l’utente può decidere di mostrare o nascondere: in questo modo è possibile far spuntare sulla mappa le icone che segnalano la posizione esatta di Luoghi di Grazia, personaggi con cui interagire, dungeon e tanto altro ancora. Uno strumento, insomma, particolarmente utile per i collezionisti e per chi vorrebbe sbloccare tutti gli Obiettivi/Trofei dell’opera più ambiziosa di Miyazaki.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sul nostro sito potete consultare pure una guida per principianti per muovere i primi passi nel mondo ammaliante ed ostile di Elden Ring.