Elden Ring: Controllate le email, arrivano gli inviti per la beta chiusa

Il Closed Network Test di Elden Ring si svolgerà dal 12 al 15 novembre, in diverse fasce orarie. Dopo la fase di registrazione sul sito ufficiale, FromSoftware è pronta a contattare i fortunati utenti che potranno toccare con mano l'attesissimo soulslike.

Tramite un recente post su Twitter, From ha ringraziato gli utenti per essersi registrati numerosi alla beta chiusa, nelle prossime ore Bandai Namco provvederà ad inviare gl inviti ufficiali ai pochi giocatori selezionati. Non è stato comunicato un'orario di invio ben preciso, invitiamo tutti a tenere sotto controllo la casella mail con la quale è stata effettuata la registrazione al test tecnico.

To our international players:

Thank you very much for signing up to the Elden Ring Network Test. Those of you selected will be notified by Bandai Namco Entertainment, so please stay on the lookout for further announcements.

— FROMSOFTWARE (@fromsoftware_pr) November 8, 2021