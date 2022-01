Elden Ring: gameplay a pioggia per l'erede di Dark Souls

In uscita a febbraio su PC e console Sony e Microsoft, Elden Ring è senza ombra di dubbio uno dei videogame più attesi dell'anno dalla community di appassionati. E a ragione, potendo vantare non solo nomi altisonanti alla regia – il duo composto da Hidetaka Miyazaki e lo scrittore George R.R. Martin -, ma anche su una struttura che amplia e migliora quanto di buono abbiamo già apprezzato in altre opere di casa FromSoftware.

Con il soulslike a cavalcare prepotentemente verso gli scaffali dopo l'ultimo rinvio e una beta che ha calamitato le attenzioni di gran parte dei gamer là fuori, in rete continuano allora a fioccare video di gameplay inediti, che mostrano location e scorci della mappa mai visti prima.

Oggi, ad esempio, possiamo gustarci quelli pubblicati dal canale YouTube ER-SA, presenti in apertura e nell'intero corpo di questo articolo.

I filmati di giocato di Elden Ring, in particolare, si concentrano sull'esplorazione dell'affascinante castello di Stormveil, che lo youtuber ha voluto setacciare in lungo e in largo nel corso della sua avventura in fase di test. Un luogo, questo, realmente mastodontico, e che cela anche qualche goloso segreto.

Oltre ad aver individuato un percorso alternativo per raggiungere la fortezza, ER-SA ha infatti scovato un messaggio piuttosto misterioso e posizionato in un punto della mappa assai particolare, al punto da fargli credere che da lì, nella versione finale di Elden Ring, sarà possibile attivare una sorta di teletrasporto per raggiungere un altro luogo.

Lasciandovi alle clip, ricordiamo che il lancio di Elden Ring è fissato per il 25 febbraio 2022 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.