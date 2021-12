Elden Ring: George R. R. Martin ci parla della sua esperienza!

Elden Ring, il nuovo gioco dei creatori di Dark Souls e Bloodborne, è stato realizzato anche con la collaborazione di George R. R. Martin.

Lo scrittore della saga letteraria de “Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco“, da cui è stata tratta la serie TV de “Il Trono di Spade“, ha contribuito in particolare alla creazione del mondo di gioco, come spiega in un post pubblicato sul suo blog.

“Qualche anno fa, Hidetaka Miyazaki e il suo incredibile team di game designer, i creatori della serie di videogiochi Dark Souls, mi hanno contattato dal Giappone per chiedermi di aiutarli a creare il background e la storia di un nuovo gioco a cui stavano lavorando. Stavano già facendo cose rivoluzionarie con una direzione artistica meravigliosa e quello che volevano da me era solo un po' di worldbuilding.”

Martin continua quindi sottolineando come la sua influenza sul progetto sia incisiva più sulla costruzione del mondo, che su altri aspetti.

“Volevano un mondo profondo, oscuro e risonante, che servisse come base per il gioco che avevano in mente di creare. E si dà il caso che amo creare mondi e scrivere storie immaginare. Il giorno di Elden Ring è finalmente vicino…e devo dirlo, sembra incredibile.”

Elden Ring è un action-RPG che rispecchierà la filosofia soulslike degli altri titoli del team giapponese (ecco tutte le differenze con Dark Souls!), calando il tutto in un inedito contesto open world. La recente closed beta ha raccolto il favore di stampa e appassionati, in trepida attesa di mettere le mani sulla versione finale.

Il gioco è in lavorazione per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S con lancio previsto il 25 febbraio 2022.