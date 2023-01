Elden Ring supera The Last of Us 2: il soulslike di FromSoftware è il re dei GOTY

Che Elden Ring sia un titolo apprezzatissimo da critica e pubblico non è di certo un segreto. L’ultima opera di Hidetaka Miyazaki e della sua FromSoftware, realizzata in collaborazione con lo scrittore fantasy George R. R. Martin, non ha infatti deluso le aspettative dei gamer, collezionando diversi riconoscimenti fin dalla sua uscita sul mercato.

Un successo tanto grande che ha portato il soulslike della compagnia nipponica ad essere riconosciuto come il videogame con il maggior numero di premi di sempre. Sino ad oggi, tale record era detenuto da The Last of Us – Parte 2, capolavoro post apocalittico di Naughty Dog che dal lancio ha incassato la bellezza di 321 riconoscimenti totali, quindi una impressionante mole di GOTY.

Elden Ring, grazie a tutte le sue bellezze in pixel e poligoni, è però riuscito a compiere il sorpasso, portandosi a casa 324 GOTY, come si legge sulle pagine del forum ResetEra. Con la stagione delle premiazioni videoludiche 2022 ancora in corso, la possibilità che l’open world di FromSoftware possa superare ulteriormente il secondo capitolo di The Last of Us è più che concreta.

Nel frattempo, con il tweet presente poco più in basso in questo stesso articolo, gli sviluppatori di FromSoftware hanno voluto ringraziare tutti i videogiocatori che hanno ancora una volta deciso di concederle fiducia e si sono precipitati ad esplorare l’Interregno di Elden Ring.

Please accept our sincerest thanks for this exciting year together.

We are endlessly grateful for the joy, enrichment, and support you give us.

We hope you continue to enjoy the game and have a wonderful 2023. #ELDENRING pic.twitter.com/A2dk7mjRiq

— ELDEN RING (@ELDENRING) December 31, 2022