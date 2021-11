Epic Games Store: annunciato il contenuto gratuito di settimana prossima

Epic Games Store, con il passare del tempo, è riuscito a distinguersi nel mercato, soprattutto grazie alla sua campagna di marketing. Questa, fin dal lancio della piattaforma, consiste nel concedere dei giochi riscattabili gratuitamente con cadenza settimanale (e anche degli ottimi indie!)

Grazie a questa “filosofia aziendale”, Epic Games Store è riuscito a conquistare fama e pubblico devoto, grazie al quale ha raggiunto circa 160 milioni di utenti PC.

Solo nel 2020, lo store di Epic ha regalato ai propri affezionati gamer circa 103 giochi per un totale di 749 milioni di riscatti gratuiti da parte dell'utenza.

Epic Games Store: ecco qual è il regalo della prossima settimana

Ecco svelato, quindi, il titolo gratuito per la prossima settimana, ovvero quella che va dall'11 novembre al 18 novembre 2021.

Stiamo parlando di Rogue Company Season Four Epic Pack. Si tratta di un gioco free-to-play sviluppato da First Watch Games e pubblicato da Hi-Rez Studios. Dell'action shooter, giocabile anche in cross-play, verrà regalato, perciò, l'Epic Pack per la quarta stagione di gioco.

Rogue Company è uscito ormai più di un anno fa in Open Beta e, oltre ad essere giocabile su Epic, è disponibile anche su molte altre piattaforme, tra cui anche la concorrente Steam.

I giocatori possono sfidarsi in sfide basate sull'ormai collaudato sistema delle battle-royale in 4v4 o 6v6. Questo è quanto si può leggere dalla scheda del gioco sullo store digitale:

Dai il via alla quarta stagione di Rogue Company con questo pacchetto esclusivo di Epic Games! Sblocca Switchblade e Scorch, due ladri esplosivi che inceneriscono gli avversari con il fuoco e napalm! Ricevi anche l'abito Inferno per Switchblade, insieme a 20K Battle Pass XP: tutto gratuitamente.

Per le prestazioni che necessitano i vostri PC, visitate la pagina dello store qui. Vi ricordiamo che il regalo sarà riscattabile solamente dall'11 al 18 novembre: segnatevi la data sul calendario! Rogue Company, inoltre, è giocabile anche su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One e Nintendo Switch oltre che su PC (via Epic e Steam).