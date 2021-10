Migliori titoli indie in uscita in questa prima settimana di novembre

Ed eccoci ritornati con il secondo appuntamento settimanale con le uscite dei migliori indie per la prima settimana di novembre (dall'1 al 7 novembre 2021). Se vi siete persi le uscite dell'ultima settimana di ottobre le potrete trovare tranquillamente a questo link. Di seguito, invece, troverete le uscite della settimana che avrà inizio domani.

The Legend of TianDing

In uscita il martedì 2 novembre, The Legend of Tianding è uno dei migliori indie in arrivo questa settimana. Si tratta di un action a scorrimento laterale basato sul leggendario eroe del folklore taiwanese, Liao TianDing. Il gioco è ambientato nelle strade abbaglianti della Taiwan coloniale (XX secolo). Il titolo sarà disponibile su Steam e Nintendo Switch.

Giants Uprising

Presentato per la prima volta durante la gamescom 2021 di quest'estate, Giants Uprising si è subito distinto per la curiosità che ha destato al pubblico. Finalmente, l'attesa per questo interessante titolo è conclusa e potrete vestire i panni di un gigante in un setting medievale e fantasy, a partire dal 2 novembre 2021 su Steam!

To the Rescue!

La tenerezza di To the Rescue! è inattaccabile, questo è ben chiaro. Si tratta di un simulatore che permetterà al giocatore di gestire una serie di rifugi per cani abbandonati. Il titolo si è mostrato durante lo scorso E3 2021 e ha fatto breccia sui giocatori più sensibili, i quali non attendono altro che poter mettere le mani su quest'opera indie. To the Rescue! sarà disponibile a partire dal 2 novembre 2021 su Steam e Nintendo Switch.

Tunche

Uno dei migliori titoli indie che si presteranno ad uscire nel mese di novembre. Tunche, ad opera di LEAP Game Studios, è un affascinante opera action disegnata interamente a mano e che presenta componenti roguelike. L'ambientazione è selvaggia, in quanto uno dei cinque eroi che il giocatore dovrà scegliere si addentrerà in una giungla amazzonica. Tunche è assolutamente da giocare: lo troverete su Steam, Nintendo Switch e Xbox One (già compreso nel Game Pass dal day-one) a partire dal 2 novembre.

Unpacking

Ed eccoci arrivati ad un altro Must Have, secondo il nostro parere. Se non dovevate perdervi Tunche, altrettanto è raccomandato con Unpacking, ovvero un puzzle game estremamente rilassante che vi richiederà di estrarre degli oggetti dagli appositi scatoloni per metterli ordinatamente al loro posto in una casa.

Dovrete arredare casa con uno stile soddisfacente e, contemporaneamente, apprenderete indizi ed informazioni utili a capire quale tipo di vita sta conducendo il protagonista. Unpacking sarà disponibile su Steam, Nintendo Switch e Xbox One (anche nel Game Pass) dal 2 novembre.

Demon Turf

Dal 4 novembre su praticamente tutte le piattaforme potrete giocare Demon Turf. Stiamo parlando di un platform 3D dall'anima demoniaca, in cui per avanzare dovrete alternare la forma umana della protagonista a quella di pipistrello. Demon Turf uscirà su Steam, Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series XS e Xbox One (anche su Game Pass) il giorno 4 novembre 2021.

Lone McLonegan: A Western Adventure

In arrivo su Steam e Nintendo Switch è l'esilarante avventura grafica di Sonomio Games e Flynn's Arcade. Il gioco in questione prende il nome di Lone McLonegan: A Western Adventure e si ispira alle avventure punta e clicca old-school dei primi anni novanta, amalgamandole al contesto western. Il titolo sarà giocabile a partire dal 4 novembre 2021.

Recipe for Disaster

In esclusiva per Steam uscirà anche Recipe for Disaster il giorno 4 novembre. L'opera di Dapper Penguin Studios vuole essere un simulatore di gestione di ristoranti con infide insidie sociali. Affronta personale ostinato, abilità culinarie discutibili, clienti rompiscatole e fornitori inaffidabili mentre ti imbarchi in una disavventura culinaria per diventare il capo chef definitivo.

Let's Build a Zoo

Ultimo titolo annoverabile tra i migliori indie in uscita per la prossima settimana, è Let's Build a Zoo di Springloaded. Si tratta di un gestionale in pixel art che vi catapulterà nella progettazione e realizzazione del vostro personalissimo zoo! Potrete decorare i vostri recinti e collocarvi gli animali che più vi piacciono. Potrete allevare questi animali o farlo fare a guardiani e veterinari che assumerete. In uscita su Steam, potrete avviare Let's Build a Zoo dal 5 novembre.