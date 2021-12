A distanza di 3 anni dal suo debutto – era il dicembre del 2018 – Epic Games Store introduce il carrello per gli acquisti all'interno della sua interfaccia. Non è chiaro il motivo per cui questa feature non era ancora presente, poco importa: lo store di Epic ha colmato questa lacuna nelle ultime ore.

Il carrello di Epic Games Store funziona – ovviamente – come tutti gli altri: selezionando videogiochi da acquistare, questi vengono inseriti automaticamente al suo interno. Per poter procedere all'acquisto sarà necessario un ulteriore passaggio, con il quale si potranno vedere tutti i prodotti selezionati e infine confermare la transazione.

Epic Games Store now has cart functionality pic.twitter.com/kquPzLVeKD — Wario64 (@Wario64) December 9, 2021

Incredibile il motivo per il quale Epic non avesse fino ad oggi introdotto il carrello all'interno del suo store, visto che ciò obbligava gli utenti a fare gli acquisti singolarmente.

Restando in tema Epic Games Store, ricordiamo che tra i giochi gratis di dicembre 2021 ci sono Godfall Challenger Edition, una nuova edizione del gioco, esclusivamente multiplayer, del looter shooter che ha debuttato per PC e PlayStation 5 alla fine dello scorso anno. Include match cooperativi fino ad un massimo di 3 giocatori; e Prison Architect, uno strategico in cui, come si immagina, dobbiamo progettare e sviluppare il nostro penitenziario, sfruttando come desideriamo il denaro federale ottenuto con apposite domande di sovvenzione.