Epic Games Store, Godfall tra i nuovi giochi gratis

Sono stati annunciati i nuovi giochi gratis di dicembre 2021 per tutti gli iscritti a Epic Games Store: si tratta di Godfall Challenger Edition e Prison Architect.

I due titoli seguiranno a quelli disponibili da oggi fino alle ore 17 del 9 dicembre: Dead by Daylight e while True: learn ()

Epic Games Store: scopriamo i nuovi giochi gratis

Partiamo dai giochi che debuttano oggi in forma gratuita per una settimana. Dead By Daylight è il noto horror game multigiocatore (4 vs 1) in cui uno dei giocatori assume il ruolo del Killer, che dovrà dare la caccia ad altri quattro utenti che interpreteranno invece i Sopravvissuti.

In while True: learn[] invece si prende il ruolo di uno specialista di machine learning impegnato a creare reti neuronali, se non fosse per il fatto che il nostro gatto è più bravo di noi! Risolvendo dei rompicapi, quindi, dobbiamo riuscire a programmare un traduttore automatico da gatto a umano, con l'obiettivo di guadagnare una fortuna e comprare abiti destinati ovviamente al felino.

Godfall Challenger Edition, in arrivo il 9 dicembre nella stessa versione che troveremo con il PlayStation Plus, rappresenta invece la nuova edizione, esclusivamente multiplayer, del looter shooter che ha debuttato per PC e PlayStation 5 alla fine dello scorso anno. Include match cooperativi fino ad un massimo di 3 giocatori.

Prison Architect, infine, anch'esso previsto per il 9 dicembre, è uno strategico in cui, come si immagina, dobbiamo progettare e sviluppare il nostro penitenziario, sfruttando come desideriamo il denaro federale ottenuto con apposite domande di sovvenzione.

Per riscattare i giochi non è necessario possedere alcun tipo di abbonamento, ma essere semplicemente iscritti a Epic Games Store. Una volta fatto, basta aprire questa pagina e scegliere tra i titoli offerti gratuitamente che potranno essere “acquistati” senza alcun costo aggiuntivo.

Non trattandosi di un regalo legato a un servizio di sottoscrizione, una volta riscattati i giochi saranno vostri per sempre, associati ovviamente all'account Epic Games Store.