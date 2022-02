Dopo Godfall, Counterplay Games è al lavoro su un nuovo sparatutto co-op

Counterplay Games, lo studio di sviluppo dietro a Godfall, è al lavoro su una nuova IP? L'ufficialità ancora non c'è, ma le voci di corridoio si rincorrono dopo la pubblicazione di alcuni annunci di lavoro “incriminanti”. A quanto pare, infatti, Counterplay Games sarebbe alla ricerca di diverse figure che contribuiscano alla realizzazione di un nuovo “sparatutto fantasy co-op”.

In particolare si parla di un produttore e di uno scrittore senior, che si occupi della “narrativa generale per una nuova IP”, suggerendo così indirettamente che il titolo non si tratta di un sequel di Godfall. Altri annunci di lavoro vedono la software house alla ricerca di un “next-gen platform engineer” in grado di “implementare e mantenere sistemi e strumenti per supportare lo sviluppo di piattaforme per console di nuova generazione”. Ciò significa che il prossimo titolo potrebbe non essere un'esclusiva PlayStation, come invece lo era (inizialmente) Godfall.

Ulteriori annunci rivelano che il gioco sarà fortemente “incentrato sul combattimento” e, probabilmente, includerà “animazioni multi-personaggio sincronizzate”. Tutti questi indizi lasciano intuire che il gioco si trova ancora in una fase embrionale, perciò dovremo aspettare ancora un po' prima di avere notizie ufficiali.

Godfall è stato il primo gioco per PlayStation 5 annunciato ufficialmente durante i The Game Awards 2019. Tuttavia, dopo essere stato rilasciato, ha ricevuto recensioni piuttosto contrastanti, tanto che il punteggio su Metacritic è attualmente pari a 61 su PS5 e 59 su PC, dove è sbarcato tramite l'Epic Games Store nel novembre 2020. Successivamente è arrivato anche su PlayStation 4, insieme ad una espansione chiamata “Fire & Darkness”.