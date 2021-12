Confermando le fughe di notizie delle ore precedenti, Sony ha comunicato i giochi che gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare a partire dal 7 dicembre (e fino al 3 gennaio 2022). Quello ad aver attirato maggiori attenzioni, dato che è anche l'unico per PlayStation 5, è Godfall: Challenger Edition.

Il looter-slasher di ambientazione fantasy è noto ai più per aver supportato il debutto sul mercato della console di ultima generazione di Sony, ma la denominazione ‘Challenger Edition' è tutta nuova e non è sfuggita ai più. Cosa porta con sé? Contenuti aggiuntivi che arricchiscono l'esperienza di gioco? Non proprio.

Quella riservata agli abbonati PlayStation Plus è in realtà una versione ridotta del titolo sviluppato da Counterplay Games, che include unicamente le tre modalità endgame Portatore di Luce, Pietre del Sogno e Torre delle Prove Ascesa da gustarsi in co-op con tre giocatori.

La sopracitata modalità cooperativa supporta il cross-gen, e questo è sicuramente un punto a favore, ma l'assenza della storia principale (e quindi dei contenuti previsti dall'espansione Fire & Darkness) non può che far storcere il naso alla maggior parte dell'utenza PlayStation.

L'action RPG ha da poco festeggiato il suo primo anno d'età (12 novembre) ed è disponibile anche per Microsoft Windows.